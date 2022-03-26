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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:43

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 479 млн

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 479 005 560, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 114 208 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 79 936777 и 976 505.

Индия - 43 016 372 и 516 755 (данные на утро пятницы, на 09:00 мск субботы не обновлялись)

Бразилия - 29 809 769 и 658 855.

Франция - 24 967 222 и 142 597.

Великобритания - 20 848 912 и 165 046.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 788,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 000 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 061, Франции - 2 161, Великобритании - 2 401.

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