Непризнанная НКР попросила Путина увеличить численность миротворческого контингента

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) просят президента России Владимира Путина увеличить число военнослужащих миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе и военной техники.

Как сообщает пресс-служба президента непризнанной НКР, на заседании Совета безопасности 25 марта под председательством главы НКР Араика Арутюняна было принято решение направить официальное письмо Путину, исходя из военно-политической ситуации в регионе и положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В письме отмечается, что со дня развертывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контингент, в целом, действует с высокой эффективностью и выполняет возложенные на него задачи. Однако, указывается, что "действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь, поэтому мы считаем, что необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности".

Отмечается, что власти непризнанной республики готовы обеспечить личный состав контингента необходимыми условиями для проживания, и с этой целью уже начаты соответствующие строительные работы.

Во МИД Азербайджана ранее отмечали, что "в настоящее время понятия "Нагорный Карабах" не существует, но существуют Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, являющиеся неотъемлемой частью Азербайджана".

Владимир Путин провел накануне, а также позавчера телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Карабахском регионе Азербайджана.

В МИД Армении накануне сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Между тем Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.