Азербайджан отверг заявление Минобороны РФ о нарушении договоренностей по Карабаху

Баку заявил, что Минобороны РФ должно обеспечить "полный вывод" армянских сил из Нагорного Карабаха

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года, заявляет азербайджанское министерство обороны.

"Азербайджан не нарушил ни один из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирование до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

Там добавили, что Минобороны РФ в соответствии с трехсторонним заявлением должно обеспечить "полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана". В Минобороны Азербайджана призвали российскую сторону не "искажать данные о передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны" и "не использовать термин "Нагорный Карабах"".

В военном ведомстве республики выразили сожаление "об одностороннем и не отражающем действительность заявлении министерства обороны России от 26 марта 2022 года".

В Баку добавили, что в ходе телефонного разговора министров обороны Азербайджана и России Закира Гасанова и Сергея Шойгу 25 марта обсуждалась ситуация в Карабахе.

"В ходе разговора азербайджанская сторона заявила, что на пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации. Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер, члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить", - отметили в военном ведомстве.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что заявление российского военного ведомства от 26 марта "противоречит сути двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года".

Минобороны РФ вечером в субботу заявило, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников.

Затем российский МИД призвал стороны конфликта к "неукоснительному соблюдению имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне".

В МИД Армении накануне сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Минобороны Азербайджана отвергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента. В Минобороны заявили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

В субботу в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) было введено военное положение. Также в Нагорном Карабахе попросили президента РФ Владимира Путина увеличить число военнослужащих миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе и военной техники.