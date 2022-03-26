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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:53

В Киеве третий раз за март будет введен полуторасуточный комендантский час

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Киеве и Киевской области снова вводится удлиненный комендантский час - с 20:00 местного времени 26 марта до 7:00 28 марта, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"Комендантский час в Киеве и области по решению военного командования снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт по спецпропускам. "Киевляне могут выйти на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - сообщил мэр.

Это уже третий "удлиненный" комендантский час в Киеве с начала месяца. Первый такой комендантский час продолжительностью 1,5 суток вводился с вечера 15 марта до раннего утра 17 марта, второй - с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Киев Киевская область
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