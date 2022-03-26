В Киеве отменили полуторасуточный комендантский час

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Объявленного ранее полуторасуточного комендантского часа в Киеве и области с вечера субботы до утра понедельника не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У меня есть новая информация от военного командования, которую я бы хотел озвучить. В соответствии с информацией, которой они обладают, было принято решение, что комендантского часа завтра днем не будет", - сказал он в эфире национального телемарафона в субботу.

Кличко уточнил, что комендантский час будет введен в прежнем режиме и продлится с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья. "Днем можно будет свободно передвигаться", - подчеркнул мэр.

Ранее в субботу он заявлял о введении в Киеве и Киевской области удлиненного комендантского часа.