Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В Киеве отменили полуторасуточный комендантский час

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Объявленного ранее полуторасуточного комендантского часа в Киеве и области с вечера субботы до утра понедельника не будет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"У меня есть новая информация от военного командования, которую я бы хотел озвучить. В соответствии с информацией, которой они обладают, было принято решение, что комендантского часа завтра днем не будет", - сказал он в эфире национального телемарафона в субботу.

Кличко уточнил, что комендантский час будет введен в прежнем режиме и продлится с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья. "Днем можно будет свободно передвигаться", - подчеркнул мэр.

Ранее в субботу он заявлял о введении в Киеве и Киевской области удлиненного комендантского часа.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Киев Киевская область Виталий Кличко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину предмет в Босфоре

Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину предмет в Босфоре

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы

Польша не отказалась от планов построить стену на границе с Белоруссией

Польша не отказалась от планов построить стену на границе с Белоруссией

"Лаборатория Касперского" признана потенциальной угрозой нацбезопасности США

Что случилось этой ночью: суббота, 26 марта

Арабская коалиция начала новую операцию против йеменских хуситов

Арабская коалиция начала новую операцию против йеменских хуситов

США планируют ввести санкции против российских компаний, обслуживающих армию

Специалисты NASA встретят в Казахстане американского астронавта с МКС

Саммит ЕС провозгласил планы отказа от российских энергоносителей

Макрон рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Макрон рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код