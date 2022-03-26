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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину предмет в Босфоре

Минобороны Турции нейтрализовало похожий на мину предмет в Босфоре
Вид на Босфор и его окрестности
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Турции заявило в субботу об обнаружении и нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе, сообщило агентство "Анадолу".

"Обнаруженный в проливе Босфор объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны. Было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - цитирует агентство заявление минобороны.

Из-за инцидента движение судов через пролив Босфор приостановлено в обоих направлениях, сообщили в субботу в Управлении береговой охраны Турции.

В соответствии с "Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин" (от 18 октября 1907 г.), воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Турция
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