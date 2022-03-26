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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Власти Турции сообщили, что в Босфоре была обезврежена мина старого образца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В проливе Босфор была обезврежена мина старого образца, сообщил агентству "Анадолу" министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Дохе (Катар).

Утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину, рассказал глава ведомства.

"В результате исследования установлено, что это была мина старого образца, ее обезвредили турецкие команды подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются", - отметил Акар.

Он заметил, что была проведена необходимая координация со службой береговой охраны и другими ведомствами для обеспечения безопасного движения судов через пролив.

"Необходимые меры приняты. Движение (через пролив Босфор - ИФ) безопасно",- добавил Акар.

Ранее министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину.

Турция Хулуси Акар
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