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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Российские военные сбили летевший к Севастополю украинский беспилотник

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский беспилотник, который летел в сторону Севастополя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем", - сказал он на брифинге в субботу.

"Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24", - сказал Конашенков.

Потери ВСУ

Также, по данным Минобороны, в течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом.

Всего российские самолеты и вертолеты в минувшие сутки нанесли удары по 91 военному объекту Украины: по двум украинским командным пунктам, 11 полевым складам с вооружением и боеприпасами, двум станциям радиоэлектронной борьбы, 20 опорным пунктам и 52 районам сосредоточения боевой техники.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотный летательный аппарат, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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