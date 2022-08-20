ПВО сработала в Севастополе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны работает вечером в субботу в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Как сообщалось со ссылкой на местные власти, система ПВО поразила все цели в небе над республикой Крым утром в субботу, разрушений и пострадавших нет.

В Севастополе БПЛА был сбит над крышей штаба Черноморского флота РФ, упал и загорелся.