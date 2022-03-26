МИД РФ призвал к соблюдению трехсторонних договоренностей по Карабаху

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ распространил в субботу заявление, выразив крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе.

"Зафиксированные в информационном бюллетене министерства обороны РФ от 26.03.2022 г. факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г." - говорится в заявлении.

"Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - заявили в МИД.

По линии российских миротворцев во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе, говорится в документе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии Карабаха с турецких беспилотников.

"Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента принимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - сказали в военном ведомстве.

Пресс-служба главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила 26 марта о введении военного положения.