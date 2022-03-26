В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Военное положение введено в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

"26 марта президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения". - сообщает пресс-служба главы НКР.

В период действия военного положения ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности.

"Ответственность за обеспечение применения временных ограничений прав и свобод, установленных данным указом, возлагается на министерство внутренних дел и службу национальной безопасности республики Арцах", - сказали в пресс-службе главы НКР.

Обострение ситуации в регионе

Ранее в субботу в непризнанной НКР попросили президента России Владимира Путина увеличить число военнослужащих миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе и военной техники. Власти республики отметили, что последние "действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь", призвав принять "дополнительные меры по обеспечению безопасности".

Владимир Путин провел накануне, а также позавчера телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

В МИД Армении вчера сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Между тем Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.

В Минобороны НКР заявили в субботу, что армия Азербайджана пытается обеспечить продвижение на восточном направлении линии соприкосновения Нагорного Карабаха. "26 марта в 11:00 подразделения ВС Азербайджана вновь прибегли к агрессивным действиям, пытаясь обеспечить продвижение в зоне ответственности российских миротворцев - восточном направлении с применением стрелкового оружия различного калибра".

МИД Армении призвал миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе добиться возвращения азербайджанских войск на исходные позиции.

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские формирования в попытке совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в регионе.