Талибы запретили женщинам летать на самолете без сопровождающего-мужчины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) не допускает женщин к полетам на самолете как внутри страны, так и за границу в отсутствие сопровождающего мужчины, сообщает Associsted Press.

По словам афганских чиновников, говоривших с агентством на условиях анонимности из опасений преследования со стороны талибов, женщин без сопровождающего не пускают на борт самолета по приказу руководства "Талибана". Они отметили, что в пятницу на рейсы не допустили десятки женщин, некоторые из которых имеют двойное гражданство и пытались выехать в свои страны, в том числе в Канаду.