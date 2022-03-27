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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:16

Талибы запретили женщинам летать на самолете без сопровождающего-мужчины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Находящееся у власти в Афганистане террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) не допускает женщин к полетам на самолете как внутри страны, так и за границу в отсутствие сопровождающего мужчины, сообщает Associsted Press.

По словам афганских чиновников, говоривших с агентством на условиях анонимности из опасений преследования со стороны талибов, женщин без сопровождающего не пускают на борт самолета по приказу руководства "Талибана". Они отметили, что в пятницу на рейсы не допустили десятки женщин, некоторые из которых имеют двойное гражданство и пытались выехать в свои страны, в том числе в Канаду.

По словам чиновника, к субботе некоторым женщинам, путешествующим в одиночку, было разрешено сесть на рейс авиакомпании Ariana Airlines в западную провинцию Герат, но к тому времени они уже опоздали на свой рейс.

Захваченный талибами Афганистан

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Хроника 18 июля 2021 года – 27 марта 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан
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