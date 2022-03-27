Французский "Ашан" отказался покидать РФ из-за необходимости "кормить население"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор французского ритейлера Auchan (в России работает под брендами "Ашан" и "Атак") Ив Клод заверил, что компания не планирует закрывать свои магазины в РФ, несмотря на оказываемое давление. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

Он пояснил, что решение об уходе было бы неправильным с человеческой точки зрения. Auchan должен думать о своих российских сотрудниках, а также "продолжать кормить население" РФ, добавил генеральный директор.

"Нас легко критиковать. Но мы есть, мы открыты и делаем все возможное для гражданского населения", - сказал Клод. Он добавил, что компания "готова принять общественное мнение, которое с нами не согласно".

Также Ив Клод призвал не "натравливать людей друг на друга".

Штат сотрудников Auchan в России насчитывает 30 тыс. человек, число магазинов в стране - более 230.

Ранее ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, также заверял, что продолжит работать на российском рынке.