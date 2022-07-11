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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

"Ашан" начал внедрять электронные чеки и Систему быстрых платежей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Ашан Ритейл Россия" начал внедрять электронные чеки - участники программы лояльности могут отказаться от печатных чеков, подписавшись на электронные чеки в мобильном приложении или на сайте сети.

Услуга доступна в 207 торговых точках - в супермаркетах и гипермаркетах с классическими кассами во всех регионах присутствия компании, говорится в ее сообщении.

Кроме того, с 7 июля в двух гипермаркетах "Ашан" в Москве и в 13 супермаркетах в Москве и области был запущен пилотный проект по оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Остальные магазины сети планируется подключить к оплате через СБП осенью 2022 года.

"Ашан" в России

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и в настоящее время объединяет 230 магазинов трех форматов (гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты). Штат компании в РФ - более 30 тыс. сотрудников. В последние годы ритейлер приостановил экспансию, закрывал неэффективные торговые точки и работал над обновлением формата своих магазинов.

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В конце марта Auchan Retail сообщил, что с началом операции РФ на Украине "прекратил все инвестиции в "Ашан" в России, который работает в режиме полной автономии".

Ранее о переходе на электронные чеки объявили "Магнит", "Вкусвилл", "Перекресток" (X5 Group), Fix Price.

В начале апреля Минпромторг сообщал о дефиците чековой ленты в некоторых регионах и росте цен на нее. В мае статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что стоимость чековой ленты начала снижаться на фоне укрепления рубля, а мощности российских производителей по ее выпуску значительно превышают потребности внутреннего рынка.

Ашан
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