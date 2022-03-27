Азербайджан заявил, что его военные остаются на своих позициях в селе Фаррух

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные продолжают оставаться на позициях в селе Фаррух и ближайших высотах в Карабахе, заявляет министерство обороны Азербайджана.

"Минобороны РФ в своем заявлении от 27 марта указало ряд моментов, не соответствующих действительности. В частности, в позициях в селе Фаррух и ближайших к нему высотах никаких изменений не произошло. Информация о том, что азербайджанские военные отошли с этих позиций, не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - следует из сообщения.

В ведомстве также отметили, что "не соответствует действительности информация, распространенная министерством обороны РФ о том, что азербайджанская сторона нарушила режим перемирия и у азербайджанских военных есть раненные".

"Использование термина "Нагорный Карабах" в заявлениях министерства обороны России от 26 и 27 марта является неуважением к признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, территориальной целостности Азербайджанской Республики", - добавили в Минобороны Азербайджана.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе, четыре человека получили ранения.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минобороны РФ также отметили, что "по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух".

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии непризнанного Карабаха с турецких беспилотников.