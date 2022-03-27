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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фурух в Карабахе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе, четыре человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минобороны также отметили, что "по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух".

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские военные нарушили трехсторонние договоренности по Карабаху, зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения армии непризнанного Карабаха с турецких беспилотников.

Так, по данным министерства, армия Азербайджана 24-25 марта нанесла "четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Bayraktar-TB2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе.

Ранее пресс-служба главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о введении военного положения.

Хроника 27 сентября 2020 года – 27 марта 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Россия Азербайджан
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