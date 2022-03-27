Все сотрудники украинского консульства в Бресте покинули Белоруссию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Все сотрудники закрытого по решению властей Белоруссии генконсульства Украины в Бресте покинули республику, сообщил телеканал "Беларусь-1" в воскресенье.

"Сотрудники консульства накануне всем составом пересекли белорусско-польскую границу", - говорится в сообщении.

Белорусская сторона ранее в среду объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

"Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.

По его словам, с 2020 года белорусской стороной фиксировались многочисленные недружественные действия Украины. "Дошло до того, что украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться в наши внутренние дела, поставили "на паузу" контакты между государствами и еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Беларусь "вражеской страной". За этими заявлениями, к сожалению, следовал целый ряд практических деструктивных действий", - отметил Глаз.

"В рамках незаконной авиаблокады руководство Украины, единственное из всех присоединившихся стран, не разрешило пролет через свою территорию даже гуманитарным рейсам с белорусами. Подчеркну, что все это инициативно и громко делалось в отношении Беларуси, которая даже в самые сложные времена не сделала ни одного антиукраинского шага", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Властям Белоруссии также было известно о деятельности ряда сотрудников посольства и Генконсульства Украины, несовместимой с дипломатическим статусом, продолжил Глаз.

"В этой связи (...) принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", - заявил он.

Накануне в Комитете госбезопасности Белоруссии заявили о ликвидации шпионской резидентуры, действовавшей под прикрытием украинского посольства. По информации КГБ, половина сотрудников посольства Украины в Минске являлась кадровыми сотрудниками разведки (Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки).

В посольстве осуществляют деятельность 19 дипломатов, восемь из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб, заявили в КГБ.

В Комитете госбезопасности утверждают, что на протяжении последних лет фиксировалась активная разведывательная деятельность сотрудников посольства Украины в Белоруссии, а также украинского консульства в Бресте.

В КГБ заявили, что сотрудники украинского посольства пытались сформировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Белоруссии, собирали данные о деятельности белорусских и российских военных.