Белоруссия вышлет часть украинских дипломатов и закроет генконсульство в Бресте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии предложило части украинских дипломатов покинуть страну и решило закрыть генконсульство Украины в Бресте, передает БелТА.

"Украинское посольство продолжит работу в Беларуси в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника", - объявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По его словам, это решение принято в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть Белоруссиюв течение 72 часов.

Глаз объяснил, что в Минске с 2020 года фиксировали "многочисленные недружественные действия Украины", направленные на "безответственное разрушение межгосударственных отношений" с Белоруссией, деловых контактов и давно устоявшихся связей между людьми, а затем дошло до вмешательства Киева во внутренние дела Белоруссии.

По его словам, украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, поставили "на паузу" контакты между государствами и еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Белоруссию "вражеской страной", а за этими заявлениями последовал "целый ряд практических деструктивных действий".

"В рамках незаконной авиаблокады руководство Украины, единственное из всех присоединившихся стран, не разрешило пролет через свою территорию даже гуманитарным рейсам с белорусами. Подчеркну, что все это инициативно и громко делалось в отношении Беларуси, которая даже в самые сложные времена не сделала ни одного антиукраинского шага", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

В Минске также знали о деятельности ряда сотрудников посольства и генконсульства Украины, несовместимой с дипломатическим статусом, продолжил Глаз.

Украина не оставит это решение без должного ответа, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. Высылку дипломатов он назвал ничем не спровоцированным и недружественным шагом.

Николенко добавил, что посольство Украины в Минске продолжит работать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом и будет оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Белоруссии.