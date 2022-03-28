Роспотребнадзор сообщил о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на ситуацию с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях", - говорится в сообщении.

"По данным мониторинга радиационная обстановка в РФ остается стабильной", - отмечает ведомство.

Уточняется, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в социальных сетях распространило сообщение о росте радиационной опасности в результате зафиксированных пожаров в зоне Чернобыльской АЭС, имеющих тенденцию к распространению. По данным агентства, общая площадь пожаров в зоне отчуждения, которые начали фиксироваться за последние две недели, превышает 8,7 тыс. га более чем на 30 участках.