Украина уведомила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Украина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.

Контроль был передан "в письменном виде". По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Белоруссии. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Белоруссии.

"Также Украина сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС еще остается часть российских сил, но предполагает, что они собираются ее покинуть", - заключило МАГАТЭ.

Как сообщалось, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными представителям властей РФ. Накануне Гросси также сообщил, что посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области Украины.

Он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах "поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в области здравоохранения и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами".

В конце февраля Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.