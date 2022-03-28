Американский Дубьюк не захотел разрывать побратимские связи с Пятигорском

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Члены комитета городов-побратимов Дубьюка (штат Айова, США) решили продолжать поддерживать 30-летние побратимские связи с Пятигорском.

"Многие города и штаты США решили приостановить деятельность городов-побратимов с русскими городами. Однако в Дубьюке мы не хотим заканчивать побратимские отношения с вами... Члены комитета (городов-побратимов Дубьюка - ИФ) согласились с тем, что важно поддерживать наши 30-летние побратимские связи", - говорится в письме мэра города Брэда М. Кавана к главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову, которое разместил у себя в соцсети губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Каван также привел свое мнение о ситуации на Украине.

Владимиров предложил подписчикам оценить письмо. Жители Ставрополья в комментариях предложили пригласить Кавана на Донбасс, чтобы он увидел, что на самом деле там происходит.

В свою очередь глава Пятигорска Ворошилов поблагодарил мэра и руководство Дубьюка за стремление сохранить дружеские связи между городами.

"Мы ценим побратимские отношения с городом Дубьюк и надеемся на продолжение конструктивного сотрудничества даже в это непростое время. Однако в свою очередь нас тревожит развитие ситуации вокруг русофобских настроений в США и других странах Запада. В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному и религиозному признакам на фоне ситуации на территории Украины", - следует из ответа мэра Пятигорска, который он разместил в своем телеграм-канале.

По словам Ворошилова, Россия восемь лет боролась за мирное урегулирование "кошмарной ситуации, сложившейся в Донбассе, где от рук крайних националистов и неонацистов до сих пор гибнут мирные граждане".

"В отличие от националистов наши военнослужащие не используют мирных жителей как живой щит! Высокоточное оружие применяется российской армией исключительно для вывода из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ, в то время как украинские силовики ведут огонь по населенным пунктам, разрушают объекты гражданской инфраструктуры и жизнедеятельности, убивают мирных жителей ДНР и ЛНР!", - заявил Ворошилов.

Он также попросил Кавана получать информацию на сайтах Минобороны РФ и российских информагентств.