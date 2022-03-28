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В Эстонии хотят запретить георгиевскую ленточку, знак Z и иную пророссийскую символику

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В министерстве юстиции Эстонии готовится законопроект о запрете георгиевской ленточки, знака Z и иной связанной с Россией символики.

Законопроект будет направлен на обсуждение в парламент на следующей неделе и может вступить в силу до 9 мая, сообщила в понедельник телерадиовещанию ERR глава Минюста Марис Лаури (Maris Lauri).

"Цель законопроекта - запретить любые символы, используемые для оправдания агрессии или призывов к войне. Если невозможно призвать человека к порядку словами, будет заводиться уголовное дело. Да, сейчас полиция может беседовать и выписывать штрафы. В Законе о гражданстве также есть параграф, по которому лишить гражданства можно за поддержку агрессии", - сказала министр.

"Попробуем оформить законопроект на этой неделе и, может быть, внести его в парламент на следующей. Законопроект еще очень сырой, над ним интенсивно работали, но также следует обсудить его в более широком кругу", - добавила глава Минюста.

Как отметила Лаури, помимо буквы Z "есть другие раздражающие символы, например, пятиконечная звезда и свастика". "Их и раньше обсуждали, но затем застопорилось, следует ли запретить изображение пятиконечной звезды, например, в спектаклях или просто на рисунках. В случае символов все зависит от контекста, сейчас с буквой Z и георгиевской ленточкой такая же история", - пояснила министр.

Эстония
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