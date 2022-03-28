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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Кадыров прибыл в Мариуполь

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь, сообщает в понедельник ЧГТРК "Грозный".

"Рамзан Кадыров находится в Мариуполе и лично руководит спецоперацией по освобождению города", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, глава Чечни также провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым.

В свою очередь, председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов сообщил в соцсетях, что Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Рамзан Кадыров Украина Мариуполь
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