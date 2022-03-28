Минобороны сообщило о выводе 105 534 человек из Мариуполя без помощи Киева

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Из Мариуполя российские военные вывели с начала спецоперации 105 534 человек, это было сделано без какого-либо участия украинской стороны, сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что за последние сутки из города вывели 3 642 человека.

По его словам, местное население "по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России".

"Только за прошедшие сутки таких обращений поступило 2 214, а всего их в базе данных уже 2 730 671 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2 117 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев. Он уточнил, что это данные результатов ежедневного мониторинга обращений граждан на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации. А также - обращений в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России.

Значительная часть людей, отметил Мизинцев насильно удерживается в украинских городах националистами.

"Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше четырёх с половиной миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов", - сообщил Мизинцев.

С начала спецоперации в Россию с опасных территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик было эвакуировано около 470 тысяч человек, в том числе более 97 тысяч детей, сказал также Мизинцев.

"За прошедшие сутки российскими Вооружёнными силами без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 825 человек, из них - 2 045 детей. А всего с начала специальной военной операции - уже 469 683 человека, из которых 97 345 - дети", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

"Государственную границу Российской Федерации пересекли 57 026 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 625 единиц", - сообщил он.