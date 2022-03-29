В Минфине США пообещали "найти" всех, кто будет помогать россиянам обходить санкции

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Многие россияне, попавшие за последний месяц в санкционные списки США, предпринимают попытки "спрятать" активы, американские власти найдут всех, кто попытается им помочь, заявил в Chatham House в Лондоне замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Он напомнил, что в марте была создана международная группа под названием REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) для координации усилий по контролю за санкционными лицами.

"Многие из этих лиц пытаются переместить активы, чтобы избежать ответственности. Тем, кто думает помочь этим элитам в сокрытии их неправомерно нажитого состояния: мы вас найдем. И позвольте мне прояснить: мы готовы ввести санкции против тех, кто оказывает поддержку российским элитам, находящимся под санкциями", - заявил Адейемо.

По его словам, "беспрецедентные меры" по ограничению доступа России к мировой финансовой системе стали самым мощным скоординированным международным ответом на коллективную угрозу за период с сентября 2001 года. В результате введения этих мер российскому ВВП предрекают "самое глубокое падение с 1998 года", заявил замглавы Минфина США, добавив, что повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5% сразу до 20% "драматически" повлияет на экономическую активность.

В 1998 году ВВП РФ сократился на 5,3%, но это, согласно данным Росстата, не худший показатель за последние четверть века: в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, экономика упала на 7,8%.

"Сегодня российские власти пытаются справиться с финансовым кризисом, вводя драконовские меры капитального контроля, чтобы помешать иностранным инвесторам выводить деньги из страны, и ограничивая количество иностранной валюты, которое обычные россияне могут снимать со своих банковских счетов. Потому, что любой, кто может вывезти деньги из России, делает это, и как можно быстрее", - сказал замминистра.