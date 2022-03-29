Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовят новые антироссийские санкции, призванные нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере, заявил во вторник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Вашингтон планирует "меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение" для способности РФ управлять "своей военной машиной, потеря доступа к которым в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать "инструменты" войны, зависящие от этих ресурсов". Об этом говорится в заявлении Адейемо, подготовленном для конференции в Лондоне и опубликованном на сайте Минфина.

В дополнение к санкциям в отношении компаний в тех секторах, которые способствуют "злонамеренной деятельности" РФ, "мы также планируем принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок", отмечается в заявлении.

Эти действия США планируют предпринять совместно с "более чем 30 партнерами и союзниками, присоединившимся к нашей коалиции в ответ" на операцию РФ на Украине, сказал замминистра финансов США.

Кроме того, в заявлении Адейемо отмечается, что "союзники и партнеры привержены принятию дополнительных важных мер по сдерживанию российской экономики до тех пор, пока продолжается" операция на Украине.