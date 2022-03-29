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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

РФ в качестве ответной меры вышлет 10 прибалтийских дипломатов

РФ в качестве ответной меры вышлет 10 прибалтийских дипломатов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает по три сотрудника дипмиссий Латвии и Эстонии, а также четырех представителей посольства Литвы, сообщили во вторник в МИД РФ.

"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы, трех - посольства Латвии, а также троих представителей посольства Эстонии и Псковской Канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Соответствующее решение было доведено до послов этих стран, которые во вторник были вызваны в МИД РФ.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД РФ.

Москва потребовала, чтобы объявленные персонами нон грата дипломаты "покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики".

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия объявили персонами нон грата в общей сложности шестерых дипломатов РФ, из Литвы высланы четверо.

Хроника 15 апреля 2021 года – 29 марта 2022 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Латвия Литва Эстония
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