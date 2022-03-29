Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии решило выдворить 21 гражданина России, аккредитованных как дипломатов при посольстве в Брюсселе или консульстве в Антверпене. Как передает RTBF, об этом объявила глава МИД страны Софи Вильмес.

По ее словам, им вменяют шпионаж или действия, составляющие угрозу государственной безопасности.

Они должны покинуть Бельгию в течение двух недель.

Одновременно МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Вильмес сказала, что решение Бельгии скоординировано с решением Нидерландов.

"Дипломатические каналы с Россией остаются открытыми, посольство России может продолжать функционировать, и мы продолжаем выступать за диалог", - цитирует La Libre Belgique слова министра.