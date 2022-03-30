Лавров оценил итоги переговоров в Стамбуле как движение вперед

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве считают, что итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле стали позитивным продвижением вперед, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

У Киева появилось понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, добавил он.

"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - подчеркнул российский министр.

Лавров также не стал комментировать заявления американских чиновников, высказавших сомнения по поводу российских планов снижения военной активности на Украине.

Ранее американские официальные лица заявляли, что есть разница между делами и словами российского руководства, высказав предположение, что угроза сохраняется. А президент Джо Байден сказал, что надо посмотреть, будут ли эти действия доведены до конца, и уже после этого давать оценку.

"Не могу думать и фантазировать за президента США Байдена, как и не могу фантазировать за госсекретаря Блинкена. Если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то я даже не хочу сейчас приводить огромное количество примеров, когда США говорили одно, а делали совсем другое", - сказал Лавров журналистам в ходе визита в провинцию Туньси (Китай).