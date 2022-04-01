Лавров заявил, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Нью-Дели. Он отметил, что договоренности, положенные на бумагу в ходе переговоров в Стамбуле, "должны сначала сформироваться".

"У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - отметил министр.

Он подчеркнул: "Равно как мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе".

"Но касательно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будет объявлено", - сказал Лавров.