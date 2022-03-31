США выступили против резкого роста импорта Индией российских энергоресурсов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США не будут запрещать Индии импорт энергоресурсов из России, однако Вашингтон не желает, чтобы объемы этих поставок росли слишком быстро, заявил в ходе визита в Индию заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Мы готовы с течением времени помочь Индии диверсифицировать ее энергоресурсы, во многом как и в случае с оборонными ресурсами. Но в настоящее время запрета на энергетический импорт из России нет", - приводят его слова западные СМИ.

"Что мы не хотим видеть, так это резкого роста индийского импорта из России касательно энергии или любого другого экспорта, который сейчас запрещен либо нами, либо при помощи иных проявлений международного санкционного режима", - продолжил чиновник Белого дома.

Он уточнил, что в данном вопросе США не проводят "красных линий", но призывают своих партнеров в Европе и Азии сократить зависимость от "ненадежного поставщика энергии".

Также, по его словам, США не хотят, чтобы их союзники помогали укрепляться российскому рублю. Сингх пояснил, что в Вашингтоне выступают против механизмов, которые "подрывают основанную на долларе финансовую систему или дают обходить финансовые санкции" США.

Кроме того, Сингх утверждает, что растущее сотрудничество России и Китая оказывает негативный эффект на Индию. Он заявил, что чем больше Китай будет усиливать влияние на РФ, тем менее благоприятно это скажется на Индии. Сингх добавил, что РФ, как ожидается, не поможет Индии в случае эскалации напряженности на ее границах с Китаем.

СМИ напоминают, что Сингх прибыл с визитом в Индию до поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в эту страну, которая должна пройти 31 марта - 1 апреля.

Также СМИ напоминают, что с начала спецоперации РФ на Украине Индия закупила у России не менее 13 млн баррелей нефти, при этом за весь 2021 году объем аналогичных закупок Индии составил 16 млн баррелей нефти.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что индийские власти рассматривают предложение РФ использовать в двусторонней торговле российскую альтернативу SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) – для расчетов в национальных валютах.США,