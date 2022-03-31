США смогут вводить санкции за любые связи с аэрокосмической, морской, электронной отраслями РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Джанет Йеллен приняла решение о возможности введения санкций в отношении любых физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики, сообщает в четверг министерство.

"Сегодня министр финансов в консультациях с госсекретарем приняла решение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному сектору экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе Минфина.

В документе подчеркивается, что такое постановление позволяет применять санкции "в отношении любого физического и юридического лица, решившего осуществлять операции или работавшего в любом из этих секторов".

Минфин США ранее ввел санкции против 13 россиян и 21 российской компании, вовлеченных в деятельность в киберпространстве, а также работающих, в том числе, на нужды армии и разведки.