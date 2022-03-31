Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

США ввели санкции против более 30 лиц и структур РФ, связанных с киберсферой

США ввели санкции против более 30 лиц и структур РФ, связанных с киберсферой
Производство чипов на заводе "Микрон"
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг ввел санкции против 13 россиян и 21 российской компании, вовлеченных в деятельность в киберпространстве, а также работающих, в том числе, на нужды армии и разведки.

Согласно документу Минфина, среди организаций, включенных в санкционные списки, есть компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.

Под санкции также попали ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Как сообщало ранее издание The Wall Street Journal, ранее эти компании уже были включены в список структур, которым запрещена передача важных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.

Среди лиц, включенных в санкционный список, оказались россияне, связанные с компаниями, которые попали под санкции.

США РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США смогут вводить санкции за любые связи с аэрокосмической, морской, электронной отраслями РФ

Шольц заявил, что ФРГ будет платить РФ за газ в евро согласно контрактам

США выступили против резкого роста импорта российских энергоресурсов Индией

США выступили против резкого роста импорта российских энергоресурсов Индией
Военная операция на Украине

В Мариуполе создали администрацию ДНР

ВОЗ оставила в списке вызывающих беспокойство штаммов COVID только "дельту" и "омикрон"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ обвинило Украину в создании минной угрозы судам в Черном море

Минобороны РФ обвинило Украину в создании минной угрозы судам в Черном море

Британия ввела санкции против Брилева и еще нескольких журналистов из РФ

Военная операция на Украине

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардия задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

В Литве "заморозили" недвижимость семьи CEO "Аэрофлота" Полубояринова

Что случилось этой ночью: четверг, 31 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код