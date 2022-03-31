Минск отверг претензии Киева о медпомощи раненым военным РФ в Белоруссии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии прокомментировали оказание медпомощи раненым российским военным.

"Украинская сторона периодически пытается ставить в вину республике Беларусь то, что она оказывает медицинскую помощь раненым военнослужащим РФ", - заявил помощник министра обороны страны по идеологической работе генерал-майор Леонид Касинский.

"Во-первых, оказание помощи раненым и больным - это общепринятые человеческие нормы. Как заявлял глава государства Александр Лукашенко, мы лечили и будем лечить этих ребят... когда они к нам поступают. Что здесь не так? Всегда в любой войне спасали раненых", - отметил представитель Минобороны.

"С 2012 года украинские офицеры аппарата атташе по вопросам обороны, посол и дипломатический состав посольства Украины в Белоруссии, а также члены их семей совершенно бесплатно получали и получают медицинскую помощь в Главном военном медицинском центре Вооруженных сил республики. И нисколько не смущаются пользоваться помощью белорусских военных врачей", - добавил Касинский, которого цитирует Минобороны Белоруссии.