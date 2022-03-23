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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

В Минске заявили о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о решимости руководства республики не допустить ее втягивания в какие-либо военные действия, в том числе на территории Украины.

"Сегодня Вооруженные силы, силы и средства военной организации государства готовы защитить страну, но только на территории своей страны. Об этом говорил президент, и я вам официально заявляю. Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какие-то военные конфликты, но свою страну, свою территорию мы будем защищать. Мы готовы ее защищать", - сказал госсекретарь Совбеза в эфире телеканала СТВ.

"Мы очень не хотим и сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны - Украины. Мы не имеем права этого допустить. Сегодня для этого делается все. Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра", - заявил Вольфович.

Ранее в марте Вольфович назвал фейками информацию о массовом призыве в армию и участии Вооруженных сил республики в боевых действиях на территории Украины.

Белоруссия Украина
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