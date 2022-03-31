Christie's запретил участвовать в торгах клиентам, находящимся в РФ и Белоруссии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's запретил участвовать в торгах клиентам, находящимся в РФ и Белоруссии, а также поддержал запрет на поставку предметов роскоши в эти страны, сообщил "Интерфаксу" представитель Christie's.

"Мы полностью соблюдаем запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Белоруссии, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Белоруссии", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аукционный дом Sotheby's лишит права участвовать в торгах россиян, чей основной источник дохода связан с Россией. Аналогичное решение принял немецкий аукционный дом Ketterer Kunst.