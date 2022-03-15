Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Великобритания запретила поставки предметов роскоши в Россию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Великобритания вслед за США и Евросоюзом запретила экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввела новый, 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров, включая водку, сообщили в пресс-службе правительства.

Также сотни товаров из России и Белоруссии будут лишены режима наибольшего благоприятствования в торговле, что лишит обе эти страны ключевых преимуществ членства в ВТО, говорится в пресс-релизе.

Запрет поставок предметов роскоши в Россию затронет автомобили, предметы моды от-кутюр, произведения искусства.

35-процентные тарифы на российский импорт сверх текущих пошлин и затронут товары на сумму более 900 млн фунтов стерлингов, включая водку.

Все эти решения скоро вступят в силу. Их ввели для того, чтобы "олигархи и другие представители элиты, которые разбогатели в годы правления президента Путина" и поддержали спецоперацию на Украине, "были лишены предметов роскоши", а также чтобы российский экспорт сократился и "те, кто не соблюдает международное право, не мог бы пользоваться связанными с ним благами", говорится в пресс-релизе.

Запрет на поставки роскоши в Россию вошел 15 марта в четвертый санкционный пакет Евросоюза, а 11 марта - в пакет санкций Соединенных Штатов.

Великобритания Украина США Евросоюз Белорусс

Новости по теме

Новости

ЦБ остановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения

ЦБ остановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить спрос населения

ЕС с партнерами по ВТО лишит РФ режима наибольшего благоприятствования на своих рынках

ЕС запретил транзакции с частью госкомпаний РФ и экспорт предметов роскоши в страну

ЕС запретил транзакции с частью госкомпаний РФ и экспорт предметов роскоши в страну

Худавердян совместит пост CEO глобального "Яндекса" и российского подразделения

Мазепин передал контроль над "Уралхимом" двум топ-менеджерам

Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

В Ульяновской области остановили работу пять предприятий с иностранным капиталом

В Ульяновской области остановили работу пять предприятий с иностранным капиталом

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов

"Газпром" в обычном режиме продолжает подачу газа для транзита через Украину

Рейс "Екатеринбург-Худжанд" задержан на 14 часов из-за перерегистрации самолета

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });