Великобритания запретила поставки предметов роскоши в Россию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Великобритания вслед за США и Евросоюзом запретила экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввела новый, 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров, включая водку, сообщили в пресс-службе правительства.

Также сотни товаров из России и Белоруссии будут лишены режима наибольшего благоприятствования в торговле, что лишит обе эти страны ключевых преимуществ членства в ВТО, говорится в пресс-релизе.

Запрет поставок предметов роскоши в Россию затронет автомобили, предметы моды от-кутюр, произведения искусства.

35-процентные тарифы на российский импорт сверх текущих пошлин и затронут товары на сумму более 900 млн фунтов стерлингов, включая водку.

Все эти решения скоро вступят в силу. Их ввели для того, чтобы "олигархи и другие представители элиты, которые разбогатели в годы правления президента Путина" и поддержали спецоперацию на Украине, "были лишены предметов роскоши", а также чтобы российский экспорт сократился и "те, кто не соблюдает международное право, не мог бы пользоваться связанными с ним благами", говорится в пресс-релизе.

Запрет на поставки роскоши в Россию вошел 15 марта в четвертый санкционный пакет Евросоюза, а 11 марта - в пакет санкций Соединенных Штатов.