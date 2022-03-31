В Абхазии объяснили нежелание входить в состав РФ стремлением к независимости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Абхазии, председатель партии "Возрождение" Леонид Лакербая заявил, что народ на референдуме принял решение закрепить в Конституции стремление к независимости.

"Народ Абхазии выбрал путь независимости. Это закреплено в Конституции республики и подтверждено на референдуме. Желание народа Абхазии укреплять и развивать независимость своего государства ни в коей мере не означает, что мы не ценим союзнические отношения с Россией", - сказал Лакербая в четверг журналистам в Сухуме.

Он подчеркнул, что Россия - стратегический партнер и союзник Абхазии, выразив благодарность Москве за обеспечение безопасности и помощь в развитии экономики.

Лакербая при этом сообщил, что в Абхазии с уважением относятся к стремлению Южной Осетии войти в состав России.

В четверг президент Абхазии Аслан Бжания в эфире государственного телевидения приветствовал стремление властей Южной Осетии присоединиться к России. А спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил "Интерфаксу", что конституция Абхазии не позволяет республике лишиться независимости. "Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - добавил Кварчия.