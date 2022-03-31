США отказались признавать решения РФ и Цхинвала по Южной Осетии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа США Нед Прайс в четверг заявил, что США не будут признавать каких-либо решений РФ и южноосетинских властей по поводу будущего Южной Осетии.

"Ни фактические власти (Южной Осетии - ИФ), ни Россия не имеют права решать будущее Южной Осетии, которая является часть Грузии", - сказал Прайс на брифинге.

Он отметил приверженность США территориальной целостности Грузии и добавил, что Вашингтон не намерен соглашаться с разделением Грузии так же, как США не признают независимость ДНР и ЛНР от Украины.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - говорилось в заявлении Бибилова.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ не предпринимала никаких действий по поводу присоединения Южной Осетии.

"Я не могу выразить никакую позицию (по поводу присоединения и референдума - ИФ). У нас в этом плане ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся", - сказал Песков журналистам в четверг.