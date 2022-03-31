В НАСА заявили о прогрессе в переговорах по продлению работы МКС до 2030 года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Страны-партнеры по Международной космической станции (МКС), в том числе Россия, достигли прогресса по соглашению о продлении работы станции до 2030 года, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.

"Все наши иностранные партнеры, включая "Роскосмос", делают прогресс по продлению работы МКС до 2030 года", - сказала Людерс в четверг на брифинге, посвященном миссии Crew Dragon-4 к МКС.

"Мы движемся к проведению многостороннего координационного совета МКС в июне. Один из первых шагов в этом, на программном уровне, в том, что Джоэль (Монтальбано) и Дана (Вайгл) будут участвовать в общем совете с членами программы МКС и обсудят с ними их индивидуальные планы по продлению МКС, каждый них (членов - ИФ) помогает прогрессу в этом. Затем на уровне штабов мы планируем провести многосторонний координационный совет", - добавила Людерс.

В ближайшие два месяца ожидается решение по программе о продлении работы МКС, уточнила заместитель руководителя программы НАСА на МКС Дана Вайгель.

"Для нас объявление важных новостей (по МКС - ИФ) будет в конце апреля - начале мая на программном (уровне - ИФ), а затем мы объявим на уровне штабов всех агентств, чтобы лучше понять, на каком они этапе в процессе продления работы станции до 2030 года", - сказал Вайгель на брифинге.

Срок работы станции истекает в 2024 году, однако Россия и США обсуждают продление работы станции.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.

12 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направила странам-партнерам по МКС требование снять санкции со своих предприятий. Как отмечал ранее глава госкорпорации, "Роскосмос" ждет ответа партнеров до конца марта, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации МКС.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.