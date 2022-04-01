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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Рогозин 2 апреля сделает заявление о перспективах международного сотрудничества по МКС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в субботу сделает официальное заявление по вопросу продолжения сотрудничества с иностранными партнерами по МКС, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Накануне истек срок, к которому в "Роскосмосе" ждали ответа от иностранных партнеров на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Рогозин связывал будущее МКС и соглашение о перекрестных полетах с ответом на требование об отзыве санкций.

"31 марта - последний день, когда мы ждем ответ от NASA, от Европейского космического агентства, от Канадского космического агентства в отношении того, что они должны отозвать санкции, которые ими объявлены, в отношении наших гражданских двух компаний - прежде всего наш головной институт ЦНИИмаш, в который входит Центр управления полетами, и Ракетно-космический центр "Прогресс". (...) Если они либо проигнорируют и не ответят, либо напишут муть, то соответственно мы, исходя из их позиции, определим свою в отношении того, как долго будет работать МКС", - сказал Рогозин 27 марта.

Россия и США также ведут переговоры по заключению соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС, однако на фоне обострившихся из-за российской военной операции на Украине российско-американских отношений, судьба соглашения остается неясной.

27 марта Рогозин сообщил журналистам, что не видит необходимости в возобновлении практики перекрестных полетов.

Накануне руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс сообщила, что страны-партнеры по МКС, в том числе Россия, достигли прогресса по соглашению о продлении работы станции до 2030 года. Также, по ее словам, Россия и США продолжают работу над соглашением о возобновлении перекрестных полетов на МКС.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнерам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

Роскосмос Дмитрий Рогозин
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