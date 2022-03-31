Власти Германии задумались о национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"

Логотип компании Gazprom Germania в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Германии анализируют возможность национализации активов нефтегазовых госкомпаний РФ и их "дочек" в стране, сообщает газета Handelsblatt.

Федеральное правительство хочет предотвратить риски массового нарушения энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний, имеющих системное значение для ФРГ, отмечает газета.

Компания Gazprom Germania управляет несколькими крупным подземными хранилищами газа, напоминает Handelsblatt. А "Роснефть" является ключевым игроком на рынке моторных топлив ФРГ.

"Обе компании в настоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии", - отмечает Handelsblatt.

Тем временем на уровне ЕС активно лоббируется предложение об обязательной сертификации операторов ПХГ в Европе. По мнению Еврокомиссии, это "позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения". "Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Предложения ЕК могут указывать на дочернюю компанию "Газпрома" astora – одного из крупнейших операторов ПХГ в Европе. Она управляет хранилищами общим объемом около 6 млрд куб. м активного газа в Германии и Австрии.