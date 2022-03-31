США запретят 120 компаниям РФ и Белоруссии покупать американские технологии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минторг США в предстоящие дни введет ограничения на передачу американских передовых технологий 120 компаниям России и Белоруссии, заявила в четверг директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

"В ближайшие дни министерство торговли примет дальнейшие действия по нанесению ущерба работе российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов, включив 120 структур России и Белоруссии в (специальный - ИФ) список юридических лиц", - сказала Бедингфилд на брифинге.

Она уточнила, что внесенные в этот список компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, "в получении которой будет отказано в большинстве, если не во всех случаях".

Ранее в четверг Минфин США принял решение о возможности введения санкций в отношении любых физических и юридических лиц, имеющих отношение к аэрокосмической, морской, электронной сферам российской экономики.

"Сегодня министр финансов в консультациях с госсекретарем приняла решение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному сектору экономики Российской Федерации", - говорилось в пресс-релизе Минфина.

По данным Минфина США, эти сферы экономики "имеют стратегическое значение для экономических амбиций России, долгосрочного технологического развития и военно-промышленной базы".