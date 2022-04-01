Британия рекомендует Украине не торопиться заключать соглашение с Россией

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания придерживается более жесткой позиции, чем США, Франция и Германия, по вопросу подписания соглашений между РФ и Украиной, сообщает The Times со ссылкой на правительственный источник.

Как утверждает источник The Times, Лондон озабочен тем, что руководство ряда западных стран готово подтолкнуть Зеленского на уступки России.

"Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он договорился'' - цитирует свой источник The Times.

В королевстве, напротив, не намерены добиваться заключения договоренностей между РФ и Украиной в ближайшее время.

В британском правительстве полагают, что Украина должна находиться в наиболее сильной позиции для заключения каких-либо мирных соглашений, объяснил собеседник The Times.

Он также добавил, что премьер-министр Борис Джонсон поддерживает усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока российские военные не покинут территорию Украины.