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Япония будет действовать в области нефтяной политики с учетом мировых событий

Япония будет действовать в области нефтяной политики с учетом мировых событий
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Япония в вопросе высвобождения стратегических запасов нефти будет действовать с учетом развития обстановки в мире и позиции США, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Мы хотели бы действовать соответствующим образом, следя за международной ситуацией", - сказал он журналистам на пресс-конференции перед намеченным на пятницу экстренными совещанием Международного энергетического агентства (МЭА). На нем соответствующие министров стран-членов организации планируют обсудить состояние мирового рынка нефти.

Как сообщалось, накануне президент США Джо Байден заявил, что принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев.

"Сегодня я одобрил высвобождение из стратегического запаса 1 млн баррелей нефти в день на протяжении последующих шести месяцев", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

При этом он, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что точно не знает, насколько принимаемые его администрацией меры позволят снизить цены на нефть.

Хагиуда заявил в связи с этим: "Неясно, будет ли выпуск осуществлен только США или Соединенные Штаты внесут предложение на совещании МЭА".

Коити Хагиуда
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