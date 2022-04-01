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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Разыскиваемый полицией Лилля "вооруженный человек" оказался ребенком со страйкбольным автоматом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - После более часовой операции полиции в Лилле (север Франции) по розыску "вооруженного человека" оцепление сектора было снято и жителей города заверили, что причин для тревоги не было.

В миреПолиция Лилля оцепляла вокзал для поиска подозрительного автоматчикаЧитать подробнее

Возмутителем спокойствия оказался десятилетний мальчик с оружием для игры в страйкбол, сообщила газета Ouest-France.

Ранее французские СМИ со ссылкой на полицию департамента Нор передавали, что в Лилле проходит полицейская операция по розыску мужчины, вооруженного автоматом.

"Полиция просит не создавать помех действиям полицейских сил и избегать зоны (операции)", - говорилось в полицейском сообщении.

Операция осуществлялась в квартале железнодорожных вокзалов, близ центра города.

Местная газета La Voix du Nord сообщила, что переполох был вызван заявлением о "человеке, вооруженном "Калашниковым".

La Voix du Nord Лилль
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