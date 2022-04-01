Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Грызлов сообщил о полной отмене роуминга между Белоруссией и Россией к 1 июня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что роуминг между РФ и Белоруссией может быть полностью отменен к 1 июня.

"Полностью он в соответствии с решением Высшего госсовета (Союзного государства - ИФ) будет отменен до 1 июня", - сказал Грызлов в пятницу в МИД Белоруссии. Грызлова цитирует "Радио Мир".

С 1 апреля Россия и Белоруссия отменили плату за входящие звонки в роуминге между своими странами.

Белоруссия Борис Грызлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

LME вводит запрет на размещение на складах российских цветных металлов

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

В Казахстане подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Пандемия коронавируса

В Шанхае началась вторая фаза локдауна

В Шанхае началась вторая фаза локдауна
Военная операция на Украине

Украина уведомила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС

Что случилось этой ночью: пятница, 1 апреля

Япония будет действовать в области нефтяной политики с учетом мировых событий

Япония будет действовать в области нефтяной политики с учетом мировых событий

Япония заморозит активы нескольких компаний и физлиц из РФ за нарушение санкций ООН против КНДР

Военная операция на Украине

Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код