Грызлов сообщил о полной отмене роуминга между Белоруссией и Россией к 1 июня

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что роуминг между РФ и Белоруссией может быть полностью отменен к 1 июня.

"Полностью он в соответствии с решением Высшего госсовета (Союзного государства - ИФ) будет отменен до 1 июня", - сказал Грызлов в пятницу в МИД Белоруссии. Грызлова цитирует "Радио Мир".

С 1 апреля Россия и Белоруссия отменили плату за входящие звонки в роуминге между своими странами.