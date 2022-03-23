Россия и Белоруссия с апреля отменят плату за входящие в роуминге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российское Минцифры РФ и Министерство связи и информатизации Белоруссии обеспечат отмену платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба правительства России после встречи группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Группа дала обоим ведомствам и операторам связи двух стран соответствующее поручение.

Участники заседания отметили, что на сегодня благодаря значительному снижению тарифов в роуминге количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%; потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика - в 2 раза, sms - в 2 раза, интернета - в 1,6 раза.

Об отмене роуминга на территории Союзного государства Москва и Минск договорились в сентябре 2021 года на заседании союзного совмина. Также стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи.