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ЕК выделит гранты на 1,1 млрд евро на проекты по сокращению выбросов CO2

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу о подписании соглашений по грантам на сумму 1,1 млрд евро для семи крупномасштабных проектов по сокращению выбросов CO2.

"С помощью Инновационного фонда Европейская комиссия выделяет 1,1 млрд евро для расширения возможностей передовых инновационных предприятий, которые разрабатывают современнейшие технологии и стимулируют своей деятельностью климатический переход в соответствующих отраслях", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

По его словам, "это укрепляет позицию европейской промышленности как мирового лидера в области экологически чистых технологий, создает рабочие места на местном уровне и помогает ускорить переход к "зеленым" технологиям".

Как объясняется в коммюнике Еврокомиссии, гранты Инновационного фонда ЕС, финансируемого за счет доходов от системы торговли квотами ЕС на выбросы, предназначены для проектов, направленных на сокращение выбросов более чем на 76 млн тонн CO2-эквивалента в течение первых десяти лет их действия.

Семь проектов внедряют инновационные низкоуглеродные технологии в промышленных масштабах, охватывая такие ключевые отрасли, как производство водорода, стали, химической продукции, цемента, солнечной энергии, биотоплива, а также улавливание и хранение углерода.

В числе проектов, указывается в коммюнике ЕК, шведская установка по улавливанию и хранению биоэнергетического углерода, испанский завод по производству метанола из отходов, французское производство цемента с нейтральным уровнем выбросов углерода, итальянская промышленная линия по выпуску инновационных высокопроизводительных фотоэлектрических модулей и др.

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