Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки собралась покинуть этот пост в мае

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дженнифер Псаки заявила в пятницу, что собирается покинуть должность пресс-секретаря Белого дома в мае и перейти на работу на телеканал MSNBC, сообщает портал Axios.

"Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эксклюзивной беседе с MSNBC рассказала о планах войти в команду телеканала после того, как покинет Белый дом примерно в мае", - передает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Портал отмечает, что Псаки будет вести шоу для MSNBC на стриминговой платформе NBC Universal. Она также будет принимать участие в различных шоу в прямом эфире телеканала.

В период президентских кампаний Барака Обамы 2008 и 2012 годов Псаки занимала должность его пресс-секретаря. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США, с 2015 по 2017 год занимала должность помощника по коммуникациям президента Обамы.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома и в 2017 году приступила к работе политическим комментатором на канале CNN. Затем в 2020 году при президенте Джо Байдене она вернулась в администрацию в должности пресс-секретаря Белого дома.